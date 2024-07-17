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Французский политик настаивает на выходе страны из НАТО

Французский политик настаивает на выходе страны из НАТО

Франция должна как можно быстрее выйти из НАТО из-за плана ФРГ по переброске 800 тысяч военных альянса на случай войны с Россией, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик отметил, что Германия тайно прилагает большие усилия в сфере логистики, направленные на то, чтобы позволить 800 тысячам солдатам НАТО пройти через ее территорию для защиты Восточной Европы от России.

«Давайте избежим наихудшего сценария, вырвавшись из этого ада и покинув НАТО», — призвал Филиппо избежать втягивания в войну с РФ.

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