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В Европарламенте выступили за конфискацию российских активов

В Европарламенте выступили за конфискацию российских активов

Депутаты Европарламента приняли проект резолюции о поддержке Украины с призывом конфисковать замороженные в Евросоюзе российские активы. Документ также призывает ЕС расширить политику санкций в отношении России и Беларуси.

За принятие резолюции проголосовали 495 депутатов, против – 137, воздержались – 47.

В нем говорится о том, что ЕС должен снабдить Украину «всем необходимым для победы в боевых действиях с Россией».

Документ предполагает распределение российских активов средств на восстановление Украины и выплаты компенсаций пострадавшим от боевых действий.

«Россию необходимо обязать выплатить наложенные на нее репарации, чтобы гарантировать, что она внесет существенный вклад в восстановление Украины», – сказано в документе.

С начала боевых действий в Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России – примерно 300 млрд евро, 200 млрд из которых находятся в ЕС, в основном на счетах одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем – бельгийской Euroclear.

Совет ЕС в мае также одобрил использование большей части доходов от заблокированных активов на поддержку Украины. 90% от прибыли выделят через Европейский фонд мира, еще 10% направят в бюджет ЕС для распределения по программе долгосрочной помощи Киеву.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров говорил, что страна ежегодно будет получать 2,5–3 млрд евро. Эти средства планируется тратить в том числе на закупку систем ПВО и боеприпасов.

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