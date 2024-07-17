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Вашкелявичюс может возглавить посольство Литвы в Азербайджане

Вашкелявичюс может возглавить посольство Литвы в Азербайджане

Правительство Литвы предложило президенту назначить новым послом в Азербайджане Кястутиса Вашкелявичюса. Об этом сообщает Sputnik-Литва.

Вашкелявичюс в настоящее время работает в канцелярии правительства руководителем группы международных отношений и Евросоюза, ранее занимал различные дипломатические должности в других посольствах Литвы.

Дипломат заявил на заседании, что в качестве посла он будет стремиться к более тесным отношениям между Европейским Союзом и Азербайджаном.

«Как можно больше Европы, как в Азербайджане, так и во всем Южно-Кавказском регионе»,- сказал он.

По его словам, целью также будет содействие развитию двусторонних отношений, экономического, культурного и академического сотрудничества.

Своей конкретной работой Вашкелявичюс назвал конференцию по изменению климата COP29, которая пройдет в Баку в ноябре этого года.

Если президент Литвы одобрит его кандидатуру, то дипломат приступит к своей новой должности в августе.

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