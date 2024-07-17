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Хамзаев: Зангезурский коридор должен быть предоставлен Азербайджану безоговорочно (видео)

Хамзаев: Зангезурский коридор должен быть предоставлен Азербайджану безоговорочно (видео)

Подпишут ли Азербайджан и Армения мирное соглашение до Конференции ООН по изменению климата (COP29)?

Депутат Милли Меджлиса Нагиф Хамзаев высказался о возможном подписании мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией до Конференции ООН по изменению климата (COP29).

«Мы увидим положительные результаты в отношении мира. Однако это не означает, что процессы должны быть завершены к COP29», – отметил он, добавив, что Армении прежде всего следует полностью отказаться от своих территориальных претензий к Азербайджану и Турции. «Они должны доказать это, внося поправки в конституцию», – заявил депутат.

«Зангезурский коридор должен быть предоставлен Азербайджану безоговорочно. Должно быть обеспечено право западных азербайджанцев жить на земле своих предков», – говорится в его заявлении.

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