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Главное Мир

При пожаре в ТЦ в Китае погибли 6 человек (видео)

При пожаре в ТЦ в Китае погибли 6 человек (видео)

В городе Цзыгун китайской юго-восточной провинции Сычуань произошел пожар в торговом центре. Об этом сообщает в среду, 17 июля, Центральное телевидение Китая.

На кадрах видно, как над зданием поднимается столб густого черного дыма.

«17 июля в 18:11 (14:11 бак.вр.) в командный центр пожарно-спасательного отряда Цзыгун поступил сигнал тревоги: в универмаге Цзюдин в Зоне высоких технологий вспыхнул пожар», — проинформировали на сайте ЦТК.

Известно, что очаги возгорания были обнаружены на первом, четвертом, пятом и шестом этажах 14-этажного здания.

В результате пожара погибли шесть человек. На данный момент продолжаются поисково-спасательные работы.

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