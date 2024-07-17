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Генсек ООН заявил о катастрофической нехватке продовольствия в Газе

Генсек ООН заявил о катастрофической нехватке продовольствия в Газе

Почти полмиллиона человек в Газе сталкиваются с катастрофически острой нехваткой продовольствия.

Об этом говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гуттериша, подготовленном для заседания Совета безопасности по Ближнему Востоку, которое распространил руководитель его канцелярии Эрл Кортеней Раттрей.

В тексте также подчеркивается, что перебои с поставками топлива в анклав резко сократили доступ к воде, средствам гигиены и услугам здравоохранения.

«Стороны конфликта должны немедленно и радикальным образом изменить свое поведение для того, чтобы разрешить эти вызовы», – сказал он.

Гуттериш также заявил, что переговоры по заключению сделки об освобождении заложников и прекращении огня продолжаются с некоторым успехом.

«Стороны должны заключить соглашение сейчас. Гуманитарная ситуация в Газе – это моральное пятно на всех нас», – отметил глава ООН.

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