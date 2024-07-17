Правоохранители раскрыли почти 99 процентов преступлений

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В первом полугодии текущего года деятельность Военной прокуратуры была успешной и была направлена на обеспечение правопорядка в Вооруженных Силах, предотвращение преступности и других противоправных действий, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и свобод человека.

Об этом было сказано на расширенном заседании коллегии в Военной прокуратуре, посвященном обсуждению работы, проделанной в первом полугодии 2024 года и предстоящих задач.

Было отмечено, что благодаря тому, что особое внимание уделялось законности и обоснованности возбуждения уголовных дел, деятельности в направлении всестороннего, полного и объективного расследования всех случаев в текущих делах, правильной методике и тактике следственных мероприятий, а также профессионализму сотрудников раскрыто 98,6 процента всех зарегистрированных преступлений, в том числе 100 процентов некоторых видов преступлений.