В Азербайджане не нужно будет носить с собой удостоверение личности и другие документы

При использовании услуг государственных и частных организаций в Азербайджане отпадает физическое предъявление удостоверения личности
Об этом сообщили в Агентстве инноваций и цифрового развития.
Отныне предоставление информации, приведенной в удостоверении личности через приложение mygov, будет равняться предъявлению удостоверения личности.
Войдя в приложение mygov, гражданин сможет поделиться с противоположной стороной информацией удостоверения личности.
Наряду с удостоверением личности информация свидетельств о браке, рождении и смерти, предоставленных через mygov, будет обладать той же юридической силой, что и физический носитель этих документов.