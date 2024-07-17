В Азербайджане не нужно будет носить с собой удостоверение личности и другие документы

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При использовании услуг государственных и частных организаций в Азербайджане отпадает физическое предъявление удостоверения личности

Об этом сообщили в Агентстве инноваций и цифрового развития.

Отныне предоставление информации, приведенной в удостоверении личности через приложение mygov, будет равняться предъявлению удостоверения личности.

Войдя в приложение mygov, гражданин сможет поделиться с противоположной стороной информацией удостоверения личности.

Наряду с удостоверением личности информация свидетельств о браке, рождении и смерти, предоставленных через mygov, будет обладать той же юридической силой, что и физический носитель этих документов.