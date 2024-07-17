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Европарламент официально осудил встречу Орбана с Путиным

Европарламент официально осудил встречу Орбана с Путиным

Депутаты Европарламента (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов приняли резолюцию о продолжении поддержки Украины в конфликте с Россией, где отдельный пункт посвящен критике дипломатических визитов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и КНР. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

За документ проголосовали 495 депутатов, 137 выступили против. Еще 47 воздержались от голосования, передает ТАСС.

В своей резолюции ЕП вновь подтвердил, что будет оказывать разностороннюю поддержку Киеву так долго, как это потребуется «для обеспечения победы Украины». Депутаты поддержали снятие ограничений на использование западных систем вооружений, поставленных Украине, против военных целей на территории России, а также выступили за принятие надежного правового режима для конфискации российских государственных активов, замороженных в странах ЕС.

Однако один из самых обширных пунктов резолюции посвящен критике «мирного вояжа» премьера Венгрии в РФ и КНР. Авторы резолюции подчеркнули, что во время своих поездок он не представлял ЕС, и считают, что таким образом он «грубо нарушил договоры и общую внешнюю политику ЕС, включая принцип лояльного сотрудничества».

«Это нарушение должно иметь последствия для Венгрии. [Европарламент] сожалеет, что Венгрия злоупотребляет своим правом вето в Совете ЕС, препятствуя оказанию существенной помощи Украине, настоятельно призывает Венгрию снять блокировку финансирования Европейского фонда мира для Украины, включая согласованное возмещение государствам-членам за уже оказанную военную помощь», – говорится в данном пункте резолюции.

В остальных пунктах евродепутаты приветствовали открытие переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, назвав их «постепенную интеграцию в ЕС геостратегической и демократической возможностью», а также «инвестицией в единую и сильную Европу». Одновременно они призывают к «адекватной финансовой и технической помощи со стороны ЕС», чтобы эти страны выполнили связанные с членством в содружестве обязательные требования.

Парламентарии назвали «необратимым» движение Украины к членству в НАТО и призвали государства – члены ЕС увеличивать военную поддержку Украины, нарастить производство вооружений и боеприпасов. Также они подтвердили ранее высказывавшуюся позицию о том, что «все государства – члены ЕС и союзники по НАТО должны коллективно и индивидуально поддерживать Украину в военном отношении в размере не менее 0,25% от их ВВП ежегодно».

Институты ЕС подвергли жесткой критике Орбана за визит в Россию и встречу с президентом страны Владимиром Путиным 5 июля, распространив заявления, что премьер Венгрии не получал мандата ЕС на этот визит. Еврокомиссия также объявила о намерении пересмотреть планы совершить традиционный визит коллегии еврокомиссаров в Будапешт. Такие визиты обычно проводятся в начале председательства. В европейских СМИ прошли утечки, что послы ЕС могут обсудить возможные ответные меры против Венгрии, однако сделать это будет непросто, поскольку подобных прецедентов в истории Евросоюза нет.

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