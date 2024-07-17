Беларусь вводит безвизовый режим для ряда стран ЕС

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Безвизовый режим для некоторых государств Европейского союза Беларусь вводит с 19 июля, сообщает МИД страны.

Как отмечают в министерстве, данное решение принято в целях дальнейшей демонстрации открытости и миролюбия Беларуси, приверженности принципам добрососедства, а также для упрощения межчеловеческих контактов и улучшения свободы передвижения.

Президент Беларуси поддержал предложение МИД и иных государственных органов об установлении порядка временного безвизового въезда, выезда и пребывания в стране через все автодорожные и железнодорожные пункты пропуска дополнительно для граждан 35 европейских государств.

Технически данный порядок начнет действовать с 8:00 19 июля.

В МИДе рассказали, что граждане всех европейских стран, в отношении которых Беларусь применяет визовый режим, с пятницы могут въезжать и выезжать через все наземные и воздушные международные пункты пропуска государственной границы Республики Беларусь по действительным документам, и находиться на территории страны не более 30 суток со дня въезда.

Данный порядок безвизового въезда и выезда будет действовать по 31 декабря 2024 года.

Действующий режим безвизового въезда через наземные пункты пропуска для граждан Латвии, Литвы, Польши и иных стран также сохраняется.

Список стран:

1. Австрийская Республика.

2. Княжество Андорра.

3. Королевство Бельгия.

4. Республика Болгария.

5. Босния и Герцеговина.

6. Государство-город Ватикан.

7. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

8. Венгрия.

9. Греческая Республика.

10. Королевство Дания.

11. Ирландия.

12. Республика Исландия.

13. Королевство Испания.

14. Итальянская Республика.

15. Республика Кипр.

16. Княжество Лихтенштейн.

17. Великое Герцогство Люксембург.

18. Республика Мальта.

19. Княжество Монако.

20. Королевство Нидерландов.

21. Королевство Норвегия.

22. Португальская Республика.

23. Румыния.

24. Республика Сан-Марино.

25. Республика Северная Македония.

26. Словацкая Республика.

27. Республика Словения.

28. Финляндская Республика.

29. Французская Республика.

30. Федеративная Республика Германия.

31. Республика Хорватия.

32. Чешская Республика.

33. Швейцарская Конфедерация.

34. Королевство Швеция.

35. Эстонская Республика (в том числе лица без гражданства, постоянно проживающие в Эстонской Республике).