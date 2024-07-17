СМИ: Германия в 2025 году вдвое сократит помощь Украине

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Федеральный бюджет Германии на 2025 год предусматривает расходы на военную поддержку Украины в €4 млрд, это в два раза меньше, чем в 2024 году.

Об этом сообщило агентство Reuters, которое ознакомилось с проектом документа.

По его данным, в бюджете на 2024 год расходы на военную поддержку Киева были зафиксированы на уровне €8 млрд. Агентство не поясняет причины такого снижения поддержки.

Ожидается, что кабмин ФРГ в среду одобрит проект бюджета, согласование которого в правящей коалиции потребовало больше запланированного времени и сопровождалось публичными спорами политиков от коалиционных партий с угрозами от части депутатов прекратить поддержку правительства.

Помимо бюджета, будет одобрен финансовый план до 2028 года.