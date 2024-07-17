Мэр Парижа искупалась в Сене, чтобы доказать чистоту воды (видео)

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Мэр Парижа Анна Идальго искупалась в Сене, на участке набережной недалеко от здания столичной администрации, сообщает BFMTV.

Мэр Парижа в плавательном костюме спустилась по ступенькам набережной к реке, прыгнула в воду и поплавала несколько минут вместе с Тони Эстанге, председателем оргкомитета Олимпиады.

Идальго была не первым официальным лицом, которая решила опровергнуть устоявшееся мнение о том, что вода в Сене грязная и небезопасная для здоровья. До нее, 13 июля, заплыв по реке совершила министр спорта Амели Удеа-Кастера.

После купания еще не просохшая Идальго побеседовала с журналистами, добавив, что вспомнила Жака Ширака, который до президентства был мэром Парижа.

«Думаю, он очень хотел бы искупаться в Сене. Иногда это (очистка реки – ред.) требует времени, но теперь, когда мы это сделали, я вспоминаю о нем. Очищая реку, мы также сохраняем от загрязнения моря и океаны», – заявила Идальго.

По ее словам, через год мэрия хотела бы устроить здесь общественное место для плавания, а Олимпийские игры стали катализатором для этого решения.