Постановление суда: ЕК не обеспечила прозрачности по закупкам ЕС вакцин от COVID-19

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Еврокомиссия не обеспечила достаточного общественного доступа к контрактам на приобретение вакцин от COVID-19, а также частично нарушила нормы ЕС, сняв с компаний-производителей юридическую ответственность за побочные действия препаратов.

Об этом говорится в постановлении Суда ЕС по иску европейских общественных организаций против Еврокомиссии.

«Еврокомиссия не предоставила общественности достаточно широкого доступа к соглашениям о закупках вакцин от COVID-19», – говорится в постановлении. В нем особенно подчеркивается, что Еврокомиссия мотивировала «высокой общественной значимостью» данных контрактов решение снять с компаний – производителей юридическую ответственность за побочные эффекты вакцин, однако подтвердить эту значимость путем предоставления общественности доступа к контрактам она не смогла.