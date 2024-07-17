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Члены партии Новой Каледонии пожаловались на репрессии и действия французского правительства

Члены партии Новой Каледонии пожаловались на репрессии и действия французского правительства

Жители Новой Каледонии регулярно подвергаются репрессиям, и молодые канаки становятся их мишенью.

Об этом заявила член партии Новой Каледонии Изабелла Калои на проходящем в Баку первом Съезде движений за независимость колонизированных Францией территорий, передает Report.

Она подчеркнула, что меры против происходящего в Новой Каледонии с 13 мая не эффективны.

«Мы продолжаем подвергаться репрессиям. Необходимо принять более серьезные меры против этого. Мы будем стремиться решить свою собственную судьбу», – сказала Изабелла Калои.

Другой член партии Мария Лин Сакилия сообщила, что до сих пор в Новой Каледонии было арестовано около 1 500 человек: «Мы не террористы, мы лишь требуем восстановления своих прав».

Еще один член партии Новой Каледонии Мария Салига назвала сложившуюся на острове ситуацию ужасной: «Действия французского правительства неприемлемы. Мы ведем борьбу за независимость».

Франция должна создать все условия, чтобы представители каждого народа могли пользоваться своими правами, отметил министр иностранных дел Новой Каледонии Микаэль Форрест.

Он отметил, что Франция сегодня борется с рядом проблем и сложностей внутри страны: «Ни для кого не секрет, что Франция сегодня борется с проблемами бедности и мигрантов. Мы не враждуем с французским народом. Однако должны быть созданы все необходимые условия, чтобы представитель каждого народа мог пользоваться своими правами».

Форрест также подчеркнул важное значение сегодняшнего мероприятия. Мы построим новый миропорядок путем обмена идеями, добавил он.

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