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Китай приостанавливает консультации с США по контролю над вооружениями

Китай приостанавливает консультации с США по контролю над вооружениями

Китай принял решение приостановить консультации с США по контролю над вооружениями и нераспространению из-за продажи американской стороной оружия администрации острова Тайвань.

Соответствующее заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

«В течение определенного периода времени США продолжали продажу вооружений администрации Тайваня, несмотря на решительное противодействие Китая и неоднократные переговоры. <…> Китай принял решение приостановить очередной раунд консультаций по контролю над вооружениями и нераспространению с США», – отметил он.

Дипломат возложил ответственность за произошедшее на американскую сторону и подчеркнул готовность Пекина поддерживать соответствующие контакты с Вашингтоном «на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества».

Он призвал Соединенные Штаты «уважать основные интересы Китая и создать условия, необходимые для диалога и консультаций между двумя сторонами».

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