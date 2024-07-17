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Япония выделит Украине кредит на 3,3 млрд долларов

Япония выделит Украине кредит на 3,3 млрд долларов

Япония выделит Украине кредит в размере 3,3 млрд долларов за счет конфискованных процентов от активов России, которые были заморожены после вооруженного вторжения РФ в Украину. Эти средства являются частью 50-миллиардного пакета, согласованного странами «большой семерки» для содействия Киеву, сообщило в среду, 17 июля, японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно достигнутой договоренности, США и Евросоюз предоставят Украине по 20 млрд долларов, а Япония, Великобритания и Канада – еще в общей сложности 10 млрд долларов.

Ожидается, что этот пакет будет официально одобрен на полях конференции министров финансов стран «большой двадцатки» в Бразилии в июле.

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