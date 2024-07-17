Politico: разведка США не исключила новых покушений на Трампа в ближайшие недели

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Новые покушения на бывшего президента США Дональда Трампа могут быть предприняты в ближайшие недели. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на американских чиновников высокого ранга.

Издание утверждает, что администрация США получила информацию из различных источников об угрозах со стороны Тегерана в адрес Трампа. Газета пишет, что Иран уже много лет якобы стремится «отомстить Трампу за убийство» иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году. При этом, по словам двух американских чиновников, у властей США нет никаких доказательств того, что покушение на Трампа в ходе митинга 13 июля в Пенсильвании было прямо или косвенно связано с Ираном.

По информации издания, в разведке США сохраняется беспокойство из-за возможностей Ирана, поскольку они якобы позволяют «совершать крупномасштабные нападения на граждан США».

16 июля телеканал CNN сообщил, что американские власти в течение нескольких недель получали информацию о планировании покушения на Трампа Ираном за пару недель до митинга в Пенсильвании. Позже постоянное представительство Ирана при ООН отвергло обвинения в адрес Тегерана в причастности к покушению на Трампа. По словам представителя миссии, Иран считает обвинения безосновательными и предвзятыми, хотя и рассматривает Трампа как преступника, который должен предстать перед судом и понести наказание за то, что отдал приказ об убийстве Сулеймани.