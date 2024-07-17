Международные организации помогут Украине с погашением задолженностей

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В пресс-службе правительства Украины заявили, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выделяет около €285 тыс. для покрытия всех задолженностей Украины по взносам и сборам за членство в ряде ее органов. Об этом сообщает ТАСС.

В организации подчеркнули, что покроют задолженности Киева из собственного бюджета за 2024, 2022 и предыдущие годы в знак поддержки Украины.

Например, будет уплачен взнос украинской стороны в Международный транспортный форум, Комитет стали, Семенные схемы ОЭСР и Глобальный форум по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей.