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Жан-Жакоб Бисеп: Азербайджан предпринимает смелые шаги

Жан-Жакоб Бисеп: Азербайджан предпринимает смелые шаги

Мы благодарим правительство Азербайджана за поддержку в проведении такого съезда в Баку. Азербайджан предпринимает смелые шаги. При поддержке Бакинской инициативной группы под эгидой ООН мы впервые проводим подобное мероприятие в Баку.

Об этом заявил генеральный секретарь Народного союза за освобождение Гваделупы Жан-Жакоб Бисеп, выступая на проходящем в Баку первом съезде с участием лидеров более 15 политических партий и движений за независимость Корсики, Меланезии, Полинезии, группы Карибских и Антильских островов, страдающих от французского колониализма, передает Азертадж.

Отметив исторический характер этого съезда, Бисеп сказал:

«Мы можем вместе бороться против колониализма. Наша цель – привлечь внимание мировой общественности к этому вопросу. Мы сделаем все возможное, чтобы укрепить нашу солидарность и заявить о себе в мире. Франция – страна, которая совершает преступления против своих колоний. Наша цель – мобилизовать мир, чтобы оказать давление на Францию».

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