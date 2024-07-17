Что сеет Зея в Армении?

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Точнее всего ответ на этот вопрос и разъяснение нон-стопа визитов эмиссаров США в Ереван дало одно из изданий самой РА: «Армения без всякого стеснения отдана во внешнее управление США». Мы же добавим, что стратегическая переориентация республики налицо, однако ее «сухой остаток», в итоге, будет сильно токсичным со всех точек зрения.

Начнем с текста, размещенного в армянском издании «Еркрамас»: «Эмиссары Госдепа – нет им числа – прилетают в Ереван, забирают у правительства Армении нити управления страной и передают их в руки эмиссаров USAID. На прошлой неделе это исполняли замгоссекретаря США Узра Зея и глава бюро Европы и Евразии USAID Эрин Маккин, неделей раньше замгоссекретаря США Ричард Верма и глава USAID Саманта Пауэр. Паузы заполняет посол США Кристина Квин, дергающая за ниточки армянских губернаторов и миссию ЕС».

В перечне упущен один момент: в июле Армению посетила также американская делегация во главе с сенатором Роджером Уикером. В общем, летнее звездно-полосатое нашествие. Выражаясь «изящнее» – Stars and Stripes.

Дошло до того, продолжает армянское издание, что вице-премьеры РА Мгер Григорян и Тигран Хачатрян «открыто отчитываются перед клерком USAID Эрин Маккин о политических, транспортных, энергетических и других вопросах. Докладывают, сколько инвесторов нашли, как идет ремонт дорог. После этого многостаночница Маккин отправляется слушать доклад Комиссии по предотвращению коррупции и проводит аудит образовательных и просветительских программ».

А «… параллельно на Армению присело американское Минобороны, знатно обделавшееся в Грузии. Пентагон решил использовать Армению в качестве туалетной бумаги и срочно организовал учения с армянскими военными, чтобы заменить аналогичные, провалившиеся по политическим причинам в Грузии».

Узра Зея действительно прилетела в Ереван из Тбилиси, который США, за неподчинение «внешнему управлению» Вашингтона, «образцово наказывает», о чем Minval писал днем ранее. А вот Армения, практически находящаяся на содержании у России (похвалиться своей финансово-экономической и энергетической независимостью от РФ, а также самостоятельным обеспечением собственной безопасности не может), охотно позволяет на себя «присесть» – то одним, то другим. Только вот профита ей самой от этого – никакого: одни только трескучие, но далеко небезобидные для внешнего и внутреннего фона, эффекты.

То есть она наживает себе большие неприятности с Россией, которая «почему-то» довольно долго терпит плевки в свою сторону из Еревана, параллельно пользующимся теми благами, которые «предательница-Москва», «не отвоевавшая Арцах» у Азербайджана, предоставляет Армении.

Но вернемся к Узре Зея, отвечающей в Госдепе за гражданскую безопасность, демократию и права человека. По ее словам, США ожидают укрепления сотрудничества с Арменией, ее правительством и «партнерами из гражданского сектора» в целях «продвижения демократического верховенства закона, борьбы с коррупцией и реформы судебной системы». Надо полагать, на американский манер, поскольку никакой иной Вашингтон не приемлет.

Почва для «реформ» в Армении подготовлена: членство в ОДКБ заморожено, премьер Пашинян не кажет носа на мероприятия блоков, в которых состоит и Россия, но когда становится «горячо» – звонит ее президенту Владимиру Путину. При этом он периодически заявляет о выходе своей страны из ОДКБ, но вслед за этим армянская сторона распространяет официальную информацию, в соответствии с которой слова премьера «трактовали ошибочно».

Анекдоты армянского уже даже не радио (бывало – смешные), а Баграмяна, 26, перестали быть таковыми: то Пашинян объявляет, что его страна готова вступить в Евросоюз уже в этом, 2024-ом году; то утверждает, что она дозрела до подписания мирного договора с Азербайджаном, однако потом озвучивает претензии к Баку, мешающие окончательному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, и т.д.

Теперь Армения проводит совместные с американцами учения «Eagle Partner 2024», размахивая «красной тряпкой» перед Ираном и Россией – вероятно, в эйфории от того, что ее представитель принял участие в саммите НАТО в Вашингтоне. Хотя большинство населения Армении вовсе не стремится к вступлению в Североатлантический альянс. Но если анекдоты от Баграмяна, 26, продолжатся в том же духе, не исключено, что вскоре Пашиняну мало будет «членства» в Евросоюзе, и он попросится в НАТО.

Между тем, в соответствии с результатами июльского социологического опроса Международной ассоциации GALLUP, в Армении хоть и растет число сторонников членства в НАТО (в феврале их было 22,5%, а в этом месяце – 29%), но в большинстве своем армяне выступают за нейтральный статус своей страны – ни в НАТО, ни в ОДКБ. В целом же более половины населения полагает, что Армения «движется в неверном направлении».

Большинству в армянском обществе больше нравится Евросоюз, о котором грезит и Пашинян: «лавры Франции» и пустая на нее надежда дают о себе знать. Но почему бы не стать 51-ым штатом США, исходя из «страстной любви» Вашингтона к Еревану, судя по обильному июльскому и более раннему американскому «звездопаду» в Армении?

Тем временем Узра Зея проводит время в Армении не только в наставлениях и указивках: армяно-американские отношения она «цементирует» культурно-идеологически и отвлеченно-политически: посещает средневековый монастырь Ахпат на севере страны с тем, чтобы, по информации Госдепа, «способствовать уважению свободы вероисповедания и поддержке сохранения культуры». А также ереванский мемориал жертв геноцида армян в Османской империи и одноименный музей.

Впрочем, к чему удивляться «роману» через океан Вашингтона и Еревана? Не далее как в прошлом месяце глава МИД Армении Арарат Мирзоян и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявили о намерении повысить уровень отношений двух стран до стратегического партнерства.

Удивляться стоит другому. Почему переориентация Армении не обеспечивает ей ни безопасность со стороны Запада, ни экономическую помощь, ни те преференции, которыми пользуется РА в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ? Вашингтон начал было обсуждать с Ереваном строительство в Армении атомной электростанции, но пока – даже не в общих чертах.

Таким образом, совершенно очевидно, на чем основан армяно-американский «роман» с третьим участником – ЕС(нынче это в тренде), чего не скрывают ни Вашингтон, ни Брюссель: на охвате западным влиянием Южного Кавказа через Армению и дальше – «где клюнет». Понятно, что вся эта «любовь-морковь» направлена, в первую очередь, против России и Ирана. Это – как минимум.

Может ли Южный Кавказ устроить столь бардачная ситуация, которая прямо затронет его при столкновении интересов мировых игроков в регионе, в котором все еще актуально окончательное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, открытие коммуникаций, вопрос территориальной целостности Грузии? Думается, ответ понятен, в том числе, и здравомыслящим силам в самой Армении, которая уже сейчас должна ощутить токсичность руководства ею полюса силы, который использует РА исключительно в качестве инструментария и территории для дестабилизации обстановки и ее продвижения на сопредельные, с регионом, территории.

Комментируя «режим эстафеты» американских чиновников в Армению, не лишенная сарказма официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за «душевную щедрость» США Армении придется платить. Она подчеркнула, что такой активности за американцами замечено не было, хотя «Армения до этого переживала немало трудных моментов и непонятно, почему США тогда не проявляли такой душевной щедрости».

«Там, где Саманта Пауэр, там успех. Она вновь анонсировала помощь. Вопрос в том, что из этого будет предоставлено. Американцы очень многим пообещали такую помощь, в частности, Сербии. Но Сербия ничего не получила. Может, и не нынешним властям Армении, но платить за помощь все равно придется», – предостерегла Захарова.

По ее словам, «Этот беспардонный стиль западников демонстрирует полное игнорирование интересов тех, с кем они налаживают стратегический диалог». Возникает вопрос: осознает ли армянский народ, что подобное партнерство вовсе не подразумевает предоставление защиты, опеки, помощи, содействия в заявленных масштабах.

На самом деле, пояснила Захарова, замысел заключается в том, чтобы перевести ту или иную страну под внешнее управление – со стороны США: «Вам помогут с принятием решений, но будут использовать вашу территорию, ресурсы и возможности без учета ваших же интересов», – добавила она.

Что касается предшествующего визиту Зея участия Армении в саммите НАТО в Вашингтоне: Россия, понятно, на этот факт отреагировала, однако пока – всего лишь вербально. Так, замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил РИА Новости, что участием в саммите НАТО Армения рискует серьезно дестабилизировать обстановку в регионе, в том числе — во вред себе же.

Касаясь вопроса безопасности, Галузин подчеркнул, что Армения остается членом ОДКБ (!?), выступает участником многочисленных двусторонних договоренностей в военной и военно-технической областях. Но вместо конструктивного подхода к обсуждению имеющейся у Армении озабоченности «там, к сожалению, выбрали иной путь».

С точки зрения дипломата, «углубляя такими темпами сотрудничество с теми, чья цель – «стратегическое поражение» России, Армения своими руками рискует серьезно дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе, в том числе в ущерб собственной безопасности». По его словам, знающие специалисты и политики в Армении понимают возможные издержки от подобных неосмотрительных шагов.

Дипломат на то и дипломат, что предупреждает о «возможных издержках», не называя их. Но Пашинян, видимо, не верит: Зея как раз-таки «заверила» его в том, что США «продолжат способствовать установлению реального мира» между Арменией и Азербайджаном, а также обеспечению безопасности и стабильности в регионе».

По данным «Айсор.ам», «Собеседники обсудили вопросы, связанные с гуманитарными проблемами людей, насильственно переселенных из Нагорного Карабаха, и меры правительства РА по их решению. В этом контексте была подчеркнута важность постоянной поддержки международного сообщества».

Если обратить внимание на формулировки, то становится понятно, какого рода «обеспечение безопасности и стабильности» на Южном Кавказе, в частности, в плане окончательного армяно-азербайджанского урегулирования, можно ожидать от США, и какого рода семена замгоссекретарь сеет на далеком от Америки континенте. А также предвидеть, какие токсичные всходы они дадут.

Ирина Джорбенадзе