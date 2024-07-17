«Нетюркоязычный» интерес к ОТГ

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Рост влияния Организации Тюркских Государств продолжает оставаться одним из ведущих региональных трендов. Потенциал самой этой организации и отдельных государств, входящих в её состав, действительно огромен. Политические процессы в мире развиваются так, что и ресурсы тюркских стран, и проходящие по их территории коммуникации будут более чем востребованы.

Наконец, есть и такое обстоятельство: ОТГ в своём составе удалось объединить Турцию и Венгрию, входящие в НАТО, Азербайджан, который участвует в Движении Неприсоединения, и членов ОДКБ — Казахстан и Кыргызстан. Как уверены эксперты, рано или поздно (и скорее рано, чем поздно) интерес к этой организации начнут проявлять и не тюркоязычные страны. Потенциальных кандидатов хватает, но особого внимания заслуживает Таджикистан, единственная нетюркоязычная страна Центральной Азии, где разворачивают — и очень грамотно — свою политику диверсификации.

Еще недавно в Душанбе придерживались стратегии «одного окна», всецело полагаясь на Россию в решении практически всех вопросов — от инвестиций до безопасности. Таджикистан — одна из самых бедных стран постсоветского пространства, но это настоящая подземная кладовая. Уже в старину здесь добывали золото. К концу ХХ века здесь были известны более 350 месторождений 47 видов минерального сырья: нефти, газа, угля, руд чёрных, цветных, редких и благородных металлов, горнохимического и нерудного индустриального сырья, различных нерудных строительных материалов, поделочных, драгоценных и полудрагоценных камней. Таджикистан занимает лидирующие в СНГ позиции по запасам серебра, свинца, бора. Здесь добывают висмут, кадмий, медь, редкие металлы, уран, селен. Таджикистан занимает второе место в мире по запасам сурьмы. В советские годы большая часть этих месторождений не разрабатывалась — их держали «на потом». В Таджикистане искренне ждали, что в разработку «подземных кладовых» вложится Россия. Но не дождались.

Именно Россия была основным маршрутом трудовой миграции для граждан Таджикистана. За счёт переводов из РФ здесь выживало до трети семей.

Наконец, Душанбе в вопросах безопасности целиком и полностью полагался на Москву. После падения правительства Ашрафа Гани в Афганистане РФ старательно накачивала Таджикистан оружием. По официальной версии — против потенциальных попыток афганских боевиков прорваться в Таджикистан (нечто подобное имело место в девяностые). По неофициальной версии, оружие предназначалось для задействования в пограничном конфликте с Кыргызстаном.

Но теперь многое изменилось. России на фоне украинской войны не до решения проблем Таджикистана. К тому же при последнем обострении пограничных споров Кыргызстан применил турецкий беспилотник «Байрактар». Наконец, разгром Армении в Карабахе, судя по всему, преподнёс таджикскому руководству информацию к размышлению: союз с Россией ещё не означает автоматического военного перевеса.

Казалось, что достойной альтернативы России у Таджикистана просто нет. Афганистан по понятным причинам многообещающим партнёром не выглядел, Иран — в общем-то тоже. Но… Альтернативу в Душанбе нашли.

Свою политику диверсификации Таджикистан проводит очень грамотно, при минимуме жестов и максимуме эффекта. Здесь приступили к настоящей нормализации отношений с Кыргызстаном и действительно «снизили температуру» на границе. Но самое главное, президент Таджикистана Эмомали Рахмон совершил несколько визитов в Азербайджан, открыл для своей страны альтернативную дорогу в Европу — по территории тюркоязычных соседей. Одновременно развиваются и отношения с Китаем — и это тоже в том же русле, что и политика тюркских стран, в том числе Казахстана и Азербайджана.

Наконец, определённую пищу для размышлений дают и проходящие в Казахстане международные оперативно-тактические командно-штабные учения «Бірлестік-2024» с участием воинских контингентов из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, где не участвует Россия. Это не превращает учения в заведомо антироссийские — просто государства региона учатся решать свои проблемы без Москвы. И ведущая роль здесь у Азербайджана — наша страна практически с нуля создала боеспособную армию. Теперь азербайджанский опыт берут на вооружение в других столицах. Участие в этих военных учениях контингента из Таджикистана тоже подтверждает тренд: Душанбе усиливает сотрудничество с государствами-членами ОТГ практически по всем направлениям. Пока это двусторонние отношения. Но не исключено, что рано или поздно Таджикистан задумается об институциональных формах сотрудничества с ОТГ, хотя бы на основе того, что в этой стране проживают многочисленные общины узбеков и кыргызов.

Интересы страны, во всяком случае, требуют именно такого шага.

Нурани, обозреватель