Маск объявил о переезде SpaceX из Калифорнии из-за закона об ориентации детей

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Предприниматель Илон Маск объявил о переводе штаб-квартиры компании SpaceX из Калифорнии в Техас из-за нового закона, касающегося вопроса полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей.

Об этом сообщается в X (ранее Twitter) бизнесмена.

Он подчеркнул, что подобное решение властей штата является «последней каплей». По мнению Маска, этот закон, как и похожие другие, являются атакой на семьи и компании. Из-за этого предприниматель решил переместить штаб-квартиру SpaceX из Хоторна в Старбейс в штате Техас.

Маск добавил, что около года назад объяснял губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, что подобные законы могут заставить семьи покинуть штат ради защиты своих детей.

Закон штата Калифорния, о котором упоминает Маск, запрещает школам заставлять учителей сообщать родителям о возможных изменениях гендерной идентичности учеников.