Маск объявил о переезде SpaceX из Калифорнии из-за закона об ориентации детей

Предприниматель Илон Маск объявил о переводе штаб-квартиры компании SpaceX из Калифорнии в Техас из-за нового закона, касающегося вопроса полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей.
Об этом сообщается в X (ранее Twitter) бизнесмена.
Он подчеркнул, что подобное решение властей штата является «последней каплей». По мнению Маска, этот закон, как и похожие другие, являются атакой на семьи и компании. Из-за этого предприниматель решил переместить штаб-квартиру SpaceX из Хоторна в Старбейс в штате Техас.
Маск добавил, что около года назад объяснял губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, что подобные законы могут заставить семьи покинуть штат ради защиты своих детей.
Закон штата Калифорния, о котором упоминает Маск, запрещает школам заставлять учителей сообщать родителям о возможных изменениях гендерной идентичности учеников.