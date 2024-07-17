В США полиция застрелила мужчину рядом с местом съезда республиканцев (обновлено, видео)

110 Просмотров

00:54 Сотрудники полиции, обеспечивающие безопасность в ходе национального съезда Республиканской партии США в городе Милуоки, застрелили мужчину, который был вооружен ножом. Об этом сообщил ТАСС очевидец произошедшего.

«Это был бездомный, который живет в нашем районе. Он страдал биполярным расстройством. Когда он приблизился к полицейским и достал нож, они начали в него стрелять», – сказал он.

***

00:21 В американском городе Милуоки, где проходит съезд республиканской партии США, полиция застрелила подозрительного мужчину в трех километрах от места проведения мероприятия. Об этом сообщил местный телеканал WISN в соцсети X.

Телеведущая WISN Диана Гутьеррес также написала в X, что очевидцы слышали пять выстрелов возле 14-й улицы и улицы Влит в Милуоки. По ее словам, стрельба произошла всего в нескольких кварталах от места проведения съезда.

По данным nbc4i, на место происшествия был вызван окружной судмедэксперт, что указывает на смерть подозреваемого. Никто из полицейских не пострадал в результате стрельбы.

Меры безопасности в Милуоки усилили после попытки покушения на республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа. Он появился на публике впервые после покушения в Милуоки, на съезде Республиканской партии США, который начался 15 июля.