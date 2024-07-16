Посольство Турции презентовало Гаджиеву книгу «Секреты Азербайджана» (фото)

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Книга под названием «Секреты Азербайджана», изданная Управлением по коммуникациям администрации президента Турции представлена советнику президента Азербайджана Хикмету Гаджиеву.

Советник по вопросам СМИ посольства Турции в Баку Джихангир Ишбилир посетил советника президента Азербайджана Гаджиева, сообщает «Анадолу».

В ходе встречи, на котором также присутствовал директор отдела новостей агентства «Анадолу» по Азии и Кавказу Толга Озгенч, были обсуждены вопросы сотрудничества между Турцией и Азербайджаном в области СМИ.

В ходе визита Ишбилир преподнес Гаджиеву книгу «Секреты Азербайджана», подписанную директором управления по коммуникациям президента Турции Фахреттином Алтуном. Гаджиев, ознакомившись с изданием, выразил свою благодарность.

В книге «Секреты Азербайджана» повествуется о братских отношениях между Турцией и Азербайджаном, а также рассказывается об азербайджанской культуре.