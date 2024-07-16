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Посольство Турции презентовало Гаджиеву книгу «Секреты Азербайджана» (фото)

Посольство Турции презентовало Гаджиеву книгу "Секреты Азербайджана" (фото)

Книга под названием «Секреты Азербайджана», изданная Управлением по коммуникациям администрации президента Турции представлена советнику президента Азербайджана Хикмету Гаджиеву.

Советник по вопросам СМИ посольства Турции в Баку Джихангир Ишбилир посетил советника президента Азербайджана Гаджиева, сообщает «Анадолу».

В ходе встречи, на котором также присутствовал директор отдела новостей агентства «Анадолу» по Азии и Кавказу Толга Озгенч, были обсуждены вопросы сотрудничества между Турцией и Азербайджаном в области СМИ.

В ходе визита Ишбилир преподнес Гаджиеву книгу «Секреты Азербайджана», подписанную директором управления по коммуникациям президента Турции Фахреттином Алтуном. Гаджиев, ознакомившись с изданием, выразил свою благодарность.

В книге «Секреты Азербайджана» повествуется о братских отношениях между Турцией и Азербайджаном, а также рассказывается об азербайджанской культуре.

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