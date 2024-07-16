Иванишвили дал прогноз о сроках завершения войны в Украине

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Военные действия в Украине завершатся не позднее, чем через год. А если на выборах в США победят республиканцы, то уже в январе

Об этом заявил основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили.

Как отметил Иванишвили, как только военные действия в Украине завершатся, недопонимание, существующее между Тбилиси и Брюсселем, а также Вашингтоном, исчезнет, и Грузия станет «совсем другим предметом интереса для игроков глобальной политики».