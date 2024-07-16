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Сийярто: Венгрия подвергается стигматизации (видео)

Сийярто: Венгрия подвергается стигматизации (видео)

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал скандалом попытки лидеров Евросоюза запретить его стране контакты с Россией в целях урегулирования конфликта в Украине. Выступая в ходе дискуссии в Совете Безопасности ООН, он заявил, что Венгрия отвергает подобные действия.

«Это не только неприемлемо, это просто скандал, когда страна подвергается стигматизации в ХХI веке только из-за того, что она выступает в пользу дипломатического решения и использует каналы связи со сторонами [конфликта], между которыми нет понимания по важнейшим вопросам», – сказал глава МИД, имея в виду нападки на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его миротворческую миссию по урегулированию украинского конфликта.

Выступая с трибуны ООН, Сийярто не только указал на неправомерность действий руководства ЕС, но и уличил его в лицемерии. Он напомнил, что занимает министерский пост уже почти 10 лет – дольше, чем кто-либо из его коллег в Евросоюзе, – и хорошо помнит все дискуссии на тему вооруженных конфликтов за пределами Европы. «Какова всегда была европейская позиция? Призывать воюющие стороны к отказу от решения на поле боя, началу мирных переговоров и поиску дипломатического урегулирования. А какова позиция сейчас, когда идет война в Европе? Абсолютно другая. Если кто-то использует слова «мир» и «переговоры», то он сразу же подвергается стигматизации, его начинают называть шпионом, троянским конем, чьим-то другом и т. п. Это совершенно неправильный подход», – заявил глава МИД.

Он посетовал, что из-за таких действий Брюсселя «легитимность дипломатии, по сути, ставится под сомнение». «Дипломатия – это не только возможность говорить с теми, с кем вы во всем согласны. Дипломатия предусматривает разговор со всеми, в том числе с теми, с кем вы не согласны по важнейшим вопросам», – напомнил министр.

Сийярто подчеркнул, что для урегулирования конфликта в Украине требуются мирные переговоры. По его убеждению, события двух с половиной дет доказали, что этот конфликт «не может быть разрешен на поле боя». «Мы должны вернуть легитимность дипломатии», – заявил глава венгерского МИД, призвав ООН сыграть более активную роль в урегулировании украинского конфликта.

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