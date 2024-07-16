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Турция никому не позволит ограничивать себя блоковыми рамками

Турция никому не позволит ограничивать себя блоковыми рамками

Турция не поворачивается спиной к Востоку ради Запада и не пренебрегает Западом ради Востока, она развивает отношения со всеми странами, исходя из своих интересов. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством.

«Мы не позволим кому-либо ограничивать нас блоковыми рамками. Мы не поворачиваемся спиной к Востоку ради Запада и не пренебрегаем Западом ради Востока. <…> Мы придаем большое значение росту числа своих друзей. Мы видим, что эти инициативы нужны не только нам, но и нашим соседям», – сказал Эрдоган.

Он напомнил, что провел 3-4 июля на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане переговоры с лидерами РФ и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. «Наши встречи были очень продуктивными, мы намерены развивать отношения с Россией и Китаем во всех областях», – отметил турецкий президент.

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