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Баку и Минск обсудили военно-технические связи (фото)

Баку и Минск обсудили военно-технические связи (фото)

Делегация во главе с министром оборонной промышленности Азербайджана Вугаром Мустафаевым посетила Минск.

Визит состоялся по приглашению председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрия Пантуса, говорится в сообщении Министерства.

В рамках визита Вугар Мустафаев встретился с председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрием Пантусом. Стороны обсудили текущее сотрудничество двух дружественных стран в военно-технической сфере, в том числе перспективы развития будущих отношений.

Состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита планируется ознакомление делегации Министерства оборонной промышленности с производственным процессом ряда предприятий.

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