В УЕФА выбрали лучший гол чемпионата Европы (видео)

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал гол форварда сборной Испании Ламина Ямаля в ворота Франции лучшим на Евро-2024. Об этом сообщается на сайте организации.

Испанец отличился в полуфинальном матче турнира. В первом тайме игрок нанес обводящий удар в девятку из-за пределов штрафной. Выбор в пользу Ямаля сделали технические наблюдатели УЕФА.



В союзе рассказали, что второе место отдали голу англичанина Джуда Беллингема ударом через себя в матче 1/8 финала против Словакии. Тройку лучших мячей замкнул гол ударом из-за пределов штрафной швейцарца Шердана Шакири в ворота Шотландии на групповом этапе.