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Главное Общество

В Госагентстве озаботились проблемой грязной воды

В Госагентстве озаботились проблемой грязной воды

В Баку примерно в 2 тыс. зданий резервуары для воды не промываются и не очищаются.

Об этом сказал завотделом Объединенной службы водоснабжения крупных городов Государственного агентства водных ресурсов Джамиль Бабаев в передаче на ASAN Radio.

Он сказал, что в жилищно-строительных кооперативах (ЖСК), образовательных учреждениях, предприятиях общественного питания не проводится промывка резервуаров и баков для воды.

«Больше всего жалоб связано с ЖСК. В некоторых случаях граждане жалуются на грязную воду, наличие в ней осадка и других веществ», – сказал Бабаев.

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