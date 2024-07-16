Постпред США в ООН: Мы вдохновляемся смелостью народа Украины (видео)

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Мне показалось, будто я попала на заседание по США, а не по вопросам более демократичного миропорядка.

Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд после выступления главы МИД России Сергея Лаврова.



Она добавила, что президент России Владимир Путин обращался с людьми как с разменной монетой и продолжает это делать и по сей день.



По ее словам, Россия продолжает размывать доверие к международным учреждениям и нарушать постулаты устава ООН.



Коснувшись противостояния между Киевом и Москвой, дипломат заметила, что США вдохновляются необычайной смелостью народа Украины.

