Постпред США в ООН: Мы вдохновляемся смелостью народа Украины (видео)

Мне показалось, будто я попала на заседание по США, а не по вопросам более демократичного миропорядка.
Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд после выступления главы МИД России Сергея Лаврова.
Она добавила, что президент России Владимир Путин обращался с людьми как с разменной монетой и продолжает это делать и по сей день.
По ее словам, Россия продолжает размывать доверие к международным учреждениям и нарушать постулаты устава ООН.
Коснувшись противостояния между Киевом и Москвой, дипломат заметила, что США вдохновляются необычайной смелостью народа Украины.