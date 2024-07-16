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США и Армения коснулись вопросов двустороннего сотрудничества

США и Армения коснулись вопросов двустороннего сотрудничества

16 июля секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с заместителем госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узрой Зеей. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза.

Секретарь Совета Безопасности, коснувшись покушения на президента Дональда Трампа в штате Пенсильвания, выразил соболезнования семье погибшего, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым. Григорян подчеркнул неприемлемость любого проявления насилия.

На встрече собеседники обсудили процесс демократических реформ, проводимых в Армении, подчеркнув важность уже достигнутых успехов в системе полиции, сфере правосудия и борьбы с коррупцией. В контексте вышеуказанного и ряда других сфер коснулись двустороннего сотрудничества Армения-США, в рамках которого секретарь Совета Безопасности РА подчеркнул важность содействия США развитию демократических институтов Армении.

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