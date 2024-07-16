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Лавров обвинил США в унижении Германии

Лавров обвинил США в унижении Германии

Вашингтон призывает союзников готовиться к затяжным войнам, причем не только в Европе. Об этом заявил председатель Совета Безопасности ООН, министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в ходе министерских дебетов на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства».

«На замену созданных вокруг АСЕАН инклюзивных механизмов США и их союзники сколачивают подчиненные им закрытые конфронтационные блоки типа АУКУС и прочих разного рода «четверок» и «троек». На днях замглавы Пентагона Кэтлин Хикс заявила, что США и союзники «должны готовиться к затяжным войнам, причем не только в Европе», – отметил глава дипведомства.

Как подчеркнул Лавров, ради «сдерживания» России, Китая и других стран, чья независимая политика воспринимается как вызов гегемонии, Запад своими агрессивными действиями ломает изначально сложившуюся по его лекалам систему глобализации.

«Вашингтон сделал все, чтобы взорвать (в том числе буквально – посредством организации терактов на газопроводах «Северные потоки») основы взаимовыгодного энергетического сотрудничества России с Германией и Европой в целом. Сегодня мы видим еще одно унижение Германии, чье правительство беспрекословно подчинилось решению США о размещении на немецкой территории американских наземных ракет средней дальности. [Канцлер ФРГ] Олаф Шольц так и сказал простодушно: «США решили разместить высокоточные ударные системы в Германии, и это хорошее решение», – добавил министр.

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