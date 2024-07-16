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Лавров: Вашингтон успешно перевоспитал Зеленского (видео)

Лавров: Вашингтон успешно перевоспитал Зеленского (видео)

Россия призывает всех, кто выступает с мирными предложениями по Украине, учитывать проблемы прав всех национальных меньшинств. Об этом заявил председатель Совета Безопасности ООН, министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в ходе министерских дебатов на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства».

«Призываем всех, кто проявляет искренний интерес к преодолению кризиса в Украине, учитывать в любых своих предложениях ключевую проблему прав национальных меньшинств, всех без исключения. Ее замалчивание обесценивает мирные инициативы, а расистская политика [Владимира] Зеленского по факту получает одобрение», – сказал он.

По словам Лаврова, показательно, что и сейчас, когда выдвигаются многочисленные инициативы по украинскому урегулированию, мало кто вспоминает о попрании Киевом прав человека и национальных меньшинств. «Ничто из этого в упомянутые инициативы не включается. Лишь недавно в документах Евросоюза о начале переговоров о вступлении Украины было сформулировано соответствующее требование, главным образом, благодаря принципиальной и настойчивой позиции Венгрии. Однако реальные возможности и желания Брюсселя влиять на киевский режим вызывают сомнения», – добавил российский министр.

«Характерно, что в 2014 году, 10 лет назад, Зеленский говорил, цитирую: «Если на Востоке Украины и в Крыму люди хотят говорить по-русски, отцепитесь, отстаньте от них, на законном основании дайте им говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну». Конец цитаты. С тех пор Вашингтон его успешно перевоспитал и уже в 2021 году Зеленский в одном из интервью требовал от тех, кто ощущает себя сопричастными к русской культуре, убираться в Россию», – напомнил глава МИД РФ.

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