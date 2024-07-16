Лавров: США заблуждаются, что не пострадают от новой глобальной войны

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Администрация американского президента Джо Байдена пребывает в крайнем заблуждении, что от новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники. Об этом заявил председатель Совета Безопасности ООН, министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в ходе министерских дебатов на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства».

«[Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома] господин [Джон] Кирби от имени президента США заявляет: «Мы не стремимся к третьей мировой войне. Это имело бы ужасные последствия для Европейского континента». Как говорится, оговорка по Фрейду: в Вашингтоне убеждены, что от новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники. Если на таком анализе строится стратегия администрации Байдена, то это крайне опасное заблуждение», – отметил Лавров.