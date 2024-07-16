Лавров: Россия готова искать баланс интересов по Украине

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Россия готова искать баланс интересов при согласовании договоренностей для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил председатель Совета Безопасности ООН, министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в ходе министерских дебатов на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства».

«При согласовании взаимных гарантий и договоренностей придется учитывать и новые геостратегические реалии на Евразийском континенте, где формируется общеконтинентальная архитектура подлинно равной и неделимой безопасности. Европа рискует отстать от этого объективного исторического процесса. Мы к поиску баланса интересов готовы», – отметил глава МИД РФ, комментируя пути политико-дипломатического урегулирования конфликта вокруг Украины.

«Хозяева украинского режима должны заставить его соблюдать статью Устава ООН, гарантирующую основные права и свободы всех людей без различия расы, пола, языка и религии», – отметил министр.

«Обращаюсь к хозяевам украинского режима: заставьте его соблюдать статью 1.3 Устава ООН, которая гарантирует основные права и свободы всех людей «без различия расы, пола, языка и религии», – сказал он.

По его словам, Вашингтон призывает союзников готовиться к затяжным войнам, причем не только в Европе.

«На замену созданных вокруг АСЕАН инклюзивных механизмов США и их союзники сколачивают подчиненные им закрытые конфронтационные блоки типа АУКУС и прочих разного рода «четверок» и «троек». На днях замглавы Пентагона Кэтлин Хикс заявила, что США и союзники «должны готовиться к затяжным войнам, причем не только в Европе», – отметил глава дипведомства.

Как подчеркнул Лавров, ради «сдерживания» России, Китая и других стран, чья независимая политика воспринимается как вызов гегемонии, Запад своими агрессивными действиями ломает изначально сложившуюся по его лекалам систему глобализации.

«Вашингтон сделал все, чтобы взорвать (в том числе буквально – посредством организации терактов на газопроводах «Северные потоки») основы взаимовыгодного энергетического сотрудничества России с Германией и Европой в целом. Сегодня мы видим еще одно унижение Германии, чье правительство беспрекословно подчинилось решению США о размещении на немецкой территории американских наземных ракет средней дальности. [Канцлер ФРГ] Олаф Шольц так и сказал простодушно: «США решили разместить высокоточные ударные системы в Германии, и это хорошее решение», – добавил министр.

Лавров считает, что Соединенные Штаты требуют от своих союзников беспрекословного послушания даже в ущерб их национальным интересам.

«Будем откровенны: далеко не все представленные в этом зале государства признают ключевой принцип Устава ООН: суверенное равенство всех государств. США давно объявили устами своих президентов о собственной исключительности. Это касается и отношения Вашингтона к своим союзникам, от которых требуют беспрекословного послушания, даже в ущерб их национальным интересам», – сказал он.

Лавров подчеркнул, что важнейшие компоненты международного права – Устав ООН и решения Совета Безопасности – трактуются коллективным Западом «извращенно и выборочно» – в зависимости от того, какая установка поступила из Белого дома. «А многие резолюции Совбеза и вовсе игнорируются. Среди них – резолюция 2202, одобрившая Минские договоренности по Украине, резолюция 1031, утвердившая Дейтонское соглашение о мире в Боснии и Герцеговине на основе принципа равноправия трех государствообразующих народов и двух энтитетов», – добавил министр.

«В прошлом веке Джордж Оруэлл в повести «Скотный двор» уже предвидел суть «порядка, основанного на правилах»: «все животные равны, но некоторые более равны, чем другие». Если ты выполняешь волю гегемона, тебе все дозволено. А если осмелишься и начнешь защищать свои национальные интересы, тебя объявят изгоем и обложат санкциями», – отметил глава российской дипломатии.