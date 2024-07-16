Лавров: Россия готова искать баланс интересов по Украине

Россия готова искать баланс интересов при согласовании договоренностей для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил председатель Совета Безопасности ООН, министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в ходе министерских дебатов на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства».
«При согласовании взаимных гарантий и договоренностей придется учитывать и новые геостратегические реалии на Евразийском континенте, где формируется общеконтинентальная архитектура подлинно равной и неделимой безопасности. Европа рискует отстать от этого объективного исторического процесса. Мы к поиску баланса интересов готовы», – отметил глава МИД РФ, комментируя пути политико-дипломатического урегулирования конфликта вокруг Украины.
«Хозяева украинского режима должны заставить его соблюдать статью Устава ООН, гарантирующую основные права и свободы всех людей без различия расы, пола, языка и религии», – отметил министр.
«Обращаюсь к хозяевам украинского режима: заставьте его соблюдать статью 1.3 Устава ООН, которая гарантирует основные права и свободы всех людей «без различия расы, пола, языка и религии», – сказал он.
По его словам, Вашингтон призывает союзников готовиться к затяжным войнам, причем не только в Европе.
«На замену созданных вокруг АСЕАН инклюзивных механизмов США и их союзники сколачивают подчиненные им закрытые конфронтационные блоки типа АУКУС и прочих разного рода «четверок» и «троек». На днях замглавы Пентагона Кэтлин Хикс заявила, что США и союзники «должны готовиться к затяжным войнам, причем не только в Европе», – отметил глава дипведомства.
Как подчеркнул Лавров, ради «сдерживания» России, Китая и других стран, чья независимая политика воспринимается как вызов гегемонии, Запад своими агрессивными действиями ломает изначально сложившуюся по его лекалам систему глобализации.
«Вашингтон сделал все, чтобы взорвать (в том числе буквально – посредством организации терактов на газопроводах «Северные потоки») основы взаимовыгодного энергетического сотрудничества России с Германией и Европой в целом. Сегодня мы видим еще одно унижение Германии, чье правительство беспрекословно подчинилось решению США о размещении на немецкой территории американских наземных ракет средней дальности. [Канцлер ФРГ] Олаф Шольц так и сказал простодушно: «США решили разместить высокоточные ударные системы в Германии, и это хорошее решение», – добавил министр.
Лавров считает, что Соединенные Штаты требуют от своих союзников беспрекословного послушания даже в ущерб их национальным интересам.
«Будем откровенны: далеко не все представленные в этом зале государства признают ключевой принцип Устава ООН: суверенное равенство всех государств. США давно объявили устами своих президентов о собственной исключительности. Это касается и отношения Вашингтона к своим союзникам, от которых требуют беспрекословного послушания, даже в ущерб их национальным интересам», – сказал он.
Лавров подчеркнул, что важнейшие компоненты международного права – Устав ООН и решения Совета Безопасности – трактуются коллективным Западом «извращенно и выборочно» – в зависимости от того, какая установка поступила из Белого дома. «А многие резолюции Совбеза и вовсе игнорируются. Среди них – резолюция 2202, одобрившая Минские договоренности по Украине, резолюция 1031, утвердившая Дейтонское соглашение о мире в Боснии и Герцеговине на основе принципа равноправия трех государствообразующих народов и двух энтитетов», – добавил министр.
«В прошлом веке Джордж Оруэлл в повести «Скотный двор» уже предвидел суть «порядка, основанного на правилах»: «все животные равны, но некоторые более равны, чем другие». Если ты выполняешь волю гегемона, тебе все дозволено. А если осмелишься и начнешь защищать свои национальные интересы, тебя объявят изгоем и обложат санкциями», – отметил глава российской дипломатии.