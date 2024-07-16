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Известны подробности ранения адвоката Эльмана Пашаева в Украине (фото)

Известны подробности ранения адвоката Эльмана Пашаева в Украине (фото)

Ранее сообщалось, что экс-адвокат Эльман Пашаев, проходящий службу в зоне СВО, снова ранен. Он и его сослуживец попали под обстрел, когда передвигались на машине в районе Марьинки. Telegram-канал «Пашаев ТВ» сообщает, что это произошло в ночь с 12 на 13 июля, но известно стало лишь 15 числа, потому что экс-адвокат не мог выйти на связь из-за своего состояния.

У Пашаева диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы грудной клетки и грудного отдела позвоночника. Как сообщил сам Пашаев, в его планы не входит долгое лечение в госпитале. Также он отметил, что боль от полученных травм быстрее проходит на линии боевого соприкосновения.

Пашаев рассказал, что во время поездки вблизи Марьинки он и его сослуживец заметили летящий дрон-камикадзе. Военнослужащие попытались уйти от него через лес, но дрон догнал автомобиль и выполнил свою функцию.

В результате происшествия Эльман Пашаев получил травмы и ожоги, но остался жив.

По сведениям Telegram-канала «Пашаев ТВ», боевой товарищ экс-адвоката тоже остался жив, несмотря на множественные повреждения.

Это не иначе, как счастливая случайность, потому что автомобиль, в котором находились военнослужащие, сгорел дотла.

Для Пашаева полученные ранения – не первые за его боевой опыт. Ранее он был контужен и ранен в ногу, попав под атаку дрона под Угледаром.

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