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В России озвучили размер бонусов за сбитые F-15 или F-16

В России озвучили размер бонусов за сбитые F-15 или F-16

Вознаграждение за первый сбитый американский истребитель F-15 или F-16 составит 15 млн руб. Такую сумму, как сообщило Минобороны, назвал заместитель исполнительного директора компании «ФОРЭС» Илья Потанин.

Потанин заявил о награде за сбитые самолеты во время церемонии вручения вознаграждения за уничтожение натовских танков на Авдеевском направлении.

«Сегодня у нас была уже седьмая выплата. Получилось порядка семнадцати «Абрамсов» и «Леопардов», за каждую единицу по 500 тысяч рублей», — пояснил он.

«Поощрение будет и за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16. Вознаграждение за первый составит 15 млн рублей», — сказал Потанин.

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