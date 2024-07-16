Иран готов к перезагрузке отношений с Западом

90 Просмотров

Тегеран готов к перезагрузке отношений с Западом, но следующий шаг для их улучшения должна сделать западная сторона. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел исламской республики Али Багери Кани.

«Мы считаем, что теперь [пришло] время и настал черед другой стороны доказать ее искренние [намерения], чтобы [начать] взаимодействие и открыть новую главу [в отношениях]. Мы всегда были крайне честными и серьезными, конечно, будем честными и серьезными, когда дело дойдет до обеспечения взаимодействия со всеми международными игроками», – сказал политик в интервью журналу Newsweek.

Так он ответил на вопрос, какова вероятность улучшения отношений с Западом после избрания нового иранского президента Масуда Пезешкиана.