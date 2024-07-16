В Иране отвергли план Байдена по урегулированию в Газе

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Власти Ирана отвергают предложенный президентом США Джо Байденом план урегулирования конфликта в секторе Газа и полагают, что Вашингтон выступает в качестве «нечестного посредника», поставляя летальное оружие Израилю.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

Мы не считаем США честным посредником в вопросах, касающихся Палестины и Газы. <…> На сегодняшний день это самый крупный и важный поставщик летального оружия для сионистского режима, который убивает невинных и беспомощных людей в Газе и Палестине, включая женщин, детей, подростков и стариков», – сказал политик в интервью журналу Newsweek.

«Если американцы хотят выступать в качестве честных посредников, им не нужно предлагать большую сделку – достаточно просто прекратить поставки летального оружия Израилю», – подчеркнул глава ведомства.