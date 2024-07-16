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Депутат Рады Безуглая за критику Залужного и Сырского попала в базу «Миротворец»

Депутат Рады Безуглая за критику Залужного и Сырского попала в базу "Миротворец"

Депутат Верховной рады, замглавы комитета по нацбезопасности Марьяна Безуглая, известная своей критикой в адрес бывшего и действующего главкомов ВСУ Валерия Залужного и Александра Сырского, попала в базу сайта «Миротворец». На этом портале публикуются личные данные людей, которых создатели сайта считают врагами страны.

На сайте «Миротворец» указано, что деятельность Безуглой имеет «явные признаки информационной кампании, спланированной в интересах» РФ и «неустановленной группы лиц». Целью кампании, как утверждается, является «дискредитация высшего командного состава и деморализация личного состава ВСУ», понижение уровня доверия жителей Украины к своим вооруженным силам.

Создатели сайта также обвиняют ее в действиях, направленных на дискредитацию органов государственной власти, раскол гражданского общества, распространение информации, содержащей государственную тайну.

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