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Аллахшукюр Пашазаде: Недопустимо причинять себе вред во время Ашуры

Аллахшукюр Пашазаде: Недопустимо причинять себе вред во время Ашуры

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде напомнил о недопустимости проливания крови и причинения вреда самому себе во время церемоний Ашура.

Об этом он сказал журналистам во время акции по сдаче крови, организованной УМК.

«Вместо таких ритуалов целесообразнее проявлять активность в акциях по сдаче крови. Акции проводятся по всей стране. Призываю людей к активному участию», – сказал он.

«Сегодня руководители христианской церкви, еврейского храма участвуют со мной в акции по сдаче крови. Это большой саваб. Я распорядился о том, чтобы в мечетях наши имамы также помянули наших шехидов, посетили их семьи», – отметил председатель УМК.

Как сообщили в Минздраве, донорские акции проводятся в 27 городах и районах республики по 35 адресам:

«Акции начались с 9:00 утра. По состоянию на 12:00 по городу Баку добровольно сдали кровь 815 человек, по другим городам и районам республики – 542 человека. У доноров взято в общей сложности 611 литров крови».

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