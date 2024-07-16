«Грапарак»: «Блудный сын» Пашинян вернется в «матушку Россию» этой осенью

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается пойти на сближение с Россией этой осенью, пишет армянское издание «Грапарак».

«Премьер Армении Пашинян недавно в узком кругу заявил, что осенью во внешней политике страны ожидаются «неожиданные процессы». Отмечается, что Пашинян намерен вернутся «в матушку Россию» как «блудный сын» и пойти с ней на сближение», – пишет газета.

Согласно источнику, армянский премьер сообщил, что ЕС «не принял» Армению, не профинансировал ее должным образом, не предпринял шагов в этом направлении и не предоставил достаточных гарантий безопасности.