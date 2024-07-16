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В Баку ожидается 37, в регионах – до 40 градусов тепла

В Баку ожидается 37, в регионах - до 40 градусов тепла

Обнародована погода на завтра. Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный. Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем 32-37° тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, днем в некоторых горных районах возможны дожди, грозы. Ночью и утром местами туман, будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 33-38° тепла, местами до 40°тепла, в горах ночью 12-17° тепла, днем 21-26° тепла.

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