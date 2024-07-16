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Президент Польши сказал, что НАТО готовится к войне

Президент Польши сказал, что НАТО готовится к войне

НАТО готовится к военному конфликту. Такое мнение выразил в интервью порталу Wirtualna Polska президент Польши Анджей Дуда.

«В определенном смысле – да. НАТО – это оборонный союз, но древняя мудрость гласит: «Хочешь мира? Готовься к войне». Альянс должен быть настолько сильным, чтобы никому не было смысла на него нападать», – ответил польский лидер на вопрос журналиста портала, готовится ли НАТО к войне.

Он добавил, что «потенциальная война России с Западом будет невероятно близка» в случае, если РФ одержит верх в войне в Украине.

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