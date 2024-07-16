«Грапарак»: Пашинян взял отсрочку у Алиева

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Премьер-министру Армении Николу Пашиняну «удалось убедить» президента Азербайджана Ильхама Алиева начать изменения Конституции Армении после парламентских выборов 2026 года, пишет газета «Грапарак» со ссылкой на источник в правящей партии «Гражданский договор».

По данным газеты, Пашинян попросил у Алиева два года на воспроизводство, пообещав после исполнять все требования Баку. «Возможно, именно поэтому премьер поручил комиссии по конституционным реформам представить концепцию новой Конституции после выборов в НС в декабре 2026 года», – отмечает издание.

Издание пишет, якобы доводом Пашиняна была вероятность, что «терпение армянского народа может иссякнуть, и он может восстать из-за требования изменить Конституцию, и тогда провалится конституционный референдум и к власти придут реваншисты».