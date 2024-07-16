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Раскрыты подробности письма Орбана Мишелю после своего «мирного турне»

Раскрыты подробности письма Орбана Мишелю после своего "мирного турне"

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан после своего «мирного турне» написал письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором, в частности, предлагает восстановить дипломатические отношения с РФ.

Доступ к письму Орбана получило немецкое издание Bild.

В письме Орбан приводит свою «краткую оценку» недавних переговоров с лидерами Украины, России, Китая, Турции и Дональдом Трампом, а «также некоторые предложения для вашего рассмотрения».

По поводу войны РФ против Украины венгерский премьер пишет следующее: «В целом можно констатировать, что интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально усилится».

В своем письме Орбан призывает к переговорам с Китаем о «мирной конференции», восстановлению дипломатических отношений с Россией и «политическому наступлению» на страны Глобального Юга, чье «уважение мы потеряли из-за нашей позиции по войне в Украине».

Также венгерский премьер пишет о своих переговорах с Трампом и критикует действующего президента Джо Байдена, который, как утверждает Орбан, «не в состоянии изменить нынешнюю провоенную политику США, и поэтому нельзя ожидать, что он начнет новую политику».

В то же время глава правительства Венгрии восхваляет Трампа и выражает уверенность, что после победы на выборах тот «не будет ждать своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить как мирный посредник».

«У него есть для этого детальные и обоснованные планы», – утверждает Орбан.

Однако венгерский премьер также предупреждает, что победа Трампа на выборах дорого будет стоить ЕС: «Я более чем убежден, что в случае вероятной победы президента Трампа финансовое бремя между США и ЕС существенно изменится в пользу ЕС, когда речь идет о финансовой поддержке Украины».

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