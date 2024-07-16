К теракту в «Крокусе» оказались причастны и россияне

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К теракту в подмосковном «Крокусе» причастна интернациональная команда с представителями из центральноазиатских и европейских стран, в их числе есть и граждане России.

Об этом во время выступления в Совете Федерации сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, передает ТАСС.

По его словам, следствие продолжается.

«Но могу сказать, что это интернациональная команда с представителями разных стран. Это представители центральноазиатских стран, европейских стран, и россиян там очень много», — сказал Чиханчин.