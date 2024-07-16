Республиканцы обещают провести крупнейшую в истории США депортацию мигрантов

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Республиканская партия в утвержденной в понедельник платформе пообещала провести крупнейшую в истории США депортацию мигрантов.

Об этом сообщает ТАСС.

«[Обещаем] остановить эпидемию преступности среди мигрантов, уничтожить иностранные наркокартели, подавить бандитизм, посадить в тюрьму преступников. [Обещаем] депортировать радикалов, поддерживающих ХАМАС, и снова сделать кампусы наших колледжей безопасными и патриотичными», – говорится в одном из 20 обещаний республиканцев, которые они обязуются выполнить, когда «завоюют Белый дом» и добьются большинства в Палате представителей и Сенате Конгресса США.