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Томас Мюллер прекращает играть за сборную Германии (видео)

Томас Мюллер прекращает играть за сборную Германии (видео)

Самый титулованный немецкий футболист за всю историю, 34-летний Томас Мюллер 15 июля объявил о завершении карьеры в сборной Германии. Он опубликовал видео, в котором поблагодарил всех болельщиков и товарищей, которые поддерживали его в команде.

«Я всегда гордился тем, что представляю свою страну. Хочу сказать спасибо всем вам. Теперь я буду болельщиком на трибунах», – сказал форвард.

За сборную Германии Томас Мюллер провёл 131 матч, в которых забил 45 мячей. Вместе с национальной командой он завоевал золото Чемпионата мира в 2014 году, а также выигрывал бронзовые награды Евро в 2012 и 2016 годах и мирового первенства 2010 года.

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